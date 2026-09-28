Замдиректора ФБР подал в отставку ради семьи

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель директора ФБР Эндрю Бейли заявил, что покидает свою должность, чтобы проводить больше времени с семьей.

"Объявляю, что ухожу в отставку, чтобы вернуться к своей семье в Миссури", - написал он в соцсети.

Бейли поблагодарил президента США Дональда Трампа, генерального прокурора Тодда Бланша и директора ФБР Кэша Пателя за возможность работы в ФБР. Он выразил уверенность в том, что Патель продолжит успешно реформировать ФБР.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что решение об отставке вступает в силу 2 октября.