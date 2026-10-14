Пентагон провел летное испытание невооруженной боеголовки для МБР Sentinel

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ВВС США провели летное испытание корпуса новой боеголовки Mk21A, которые в ядерном оснащении будут устанавливаться на разрабатываемых межконтинентальных ракетах LGM-35 Sentinel, следует из данных Центра ядерных вооружений американских военно-воздушных сил.

Опытный образец невооруженного боевого блока был впервые запущен с помощью ракеты-носителя Minotaur I, стартовавшей 9 октября с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Боеголовка Mk21A будет оснащаться ядерным боеприпасом W87-1. Ее конструкция основана на боеголовке Mk21, используемой на ныне стоящих на вооружении американских стратегических сил ракетах Minuteman III. Планируется, что боеголовки Mk21A/ W87-1 мощностью не менее 300 килотонн будут развернуты на новом носителе Sentinel в начале 2030-х годов.

В бюджетном запросе на 2027 финансовый год ВВС запросили почти $540 млн на разработку боевого блока Mk21A, что на $184 млн превышает показатель 2026 года, поскольку программа МБР Sentinel переходит к более активной фазе интеграции и испытаний.

Как сообщало в сентябре Стратегическое командование ВВС США, подготовка к проведению первого испытательного запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, намеченного на 2027 год, идет согласно плану.

На базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии уже была проведена тестовая вертикальная сборка ракеты, которая продемонстрировала готовность ее конструкции и подтвердила, что разработка всех критически важных подсистем идет по графику.

Планируется, что LGM-35A Sentinel заменят весь арсенал устаревших МБР LGM-30G Minuteman III, которые находятся на вооружении стратегической триады США с начала 1970-х годов.

Только на программу создания ракет для замены устаревших МБР Minuteman III требуется $141 млрд. Еще не менее $100 млрд нужно будет на их обслуживание в течение 50-летнего срока эксплуатации, на который они рассчитаны.