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Трамп согласен, что за развитием ИИ нужен определенный контроль

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Определенный контроль над развитием искусственного интеллекта необходим, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

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"Мы называем ИИ суперинтеллектом (...). Но в определенных случаях может так случиться, что этот суперинтеллект станет "слишком супер". И за такими случаями нам надо присматривать", - сказал он, выступая на предвыборном митинге в Аризоне.

Ранее этой осенью Трамп инициировал переименование ИИ: теперь американские федеральные ведомства должны его называть "суперинтеллектом". По мнению президента США, такое название лучше отражает суть этого изобретения.

В последние недели Трамп регулярно возвращается к теме ИИ. Изначально он скептически отнесся к призывам ведущих американских компаний-разработчиков на время притормозить обучение ИИ, чтобы убедиться, что эта технология останется под контролем людей и не начнет представлять опасность. Американский лидер сначала заявлял, что не считает нужным принимать такие меры, так как они могут помешать Штатам опередить Китай в разработке искусственного интеллекта.

Со временем Трамп занял более осторожную позицию: в последнее время он соглашается с тем, что ИИ требуется некоторый контроль. Однако, по его мнению, новых структур и юридически обязывающих соглашений для этого не требуется.

США Дональд Трамп ИИ
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