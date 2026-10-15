Глава ФБР опубликовал в соцсетях пост: "Из России с любовью"

Глава ФБР Кэш Патель Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глава ФБР Кэш Патель после того, как его ведомство опровергло данные СМИ о том, что он якобы совершает визит в РФ, опубликовал в соцсети Х сообщение: "Из России с любовью".

Ранее телеканал MS NOW со ссылкой на источники сообщал, что Патель приземлился в России. В ФБР это опровергли.

"MS Now со ссылкой на двух источников сообщал, что Кэш Патель только что приземлился в России. А вот где он на самом деле - в Университете Либерти", - говорилось в сообщении принадлежащего ФБР аккаунта FBI Rapid Response в X.

После чего и сам Патель подтвердил, что находится не на российской территории.

В американском Университете Либерти Патель принимал участие в мероприятии, посвященном правоохранительным органам.

В июле издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Патель планирует поездку Москву и Санкт-Петербург на 14-15 октября.