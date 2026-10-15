Хуситы утверждают, что подбили над Йеменом саудовский истребитель

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Представитель йеменского движения "Ансар Аллах" Яхья Сари заявил, что хуситы подбили ракетой саудовский истребитель, передает телеканал Al Jazeera.

Согласно публикации, речь идет об истребителе Eurofighter Typhoon, взлетавшем с авиабазы Эт-Таиф на западе Саудовской Аравии.

"Он был атакован в воздушном пространстве провинции Саада (на северо-западе Йемена - ИФ) ракетой класса воздух-воздух, прямое попадание, и есть риск крушения", - сообщил Сари в соцсети X.

Саудовская сторона пока это заявление не комментировала.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы атакуют объекты саудовской инфраструктуры.