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Австралийский штат Виктория одобрил строительство крупнейшей ВЭС в Южном полушарии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство австралийского штата Виктория одобрило проект строительства крупнейшей ветряной электростанции в Южном полушарии, сообщает сайт премьер-министра штата Бена Кэрролла.

Warracknabeal Energy Park будет насчитывать 219 ветрогенераторов общей мощностью свыше 1,5 ГВт и покрывать порядка 11,8% энергетических потребностей штата. Станция также будет оснащена двумя системами накопления энергии на 300 МВт.

Ветропарк займет около 26 тысяч га сельскохозяйственных земель на северо-западе Виктории.

Строительством займется компания WestWind Energy, уже эксплуатирующая ВЭС более чем на 2 ГВт и планирующая объекты еще более чем на 8 ГВт. Ожидается, что оно начнется в следующем году, позволит создать почти 950 рабочих мест и продлится от четырех до пяти лет, а сама станция будет работать на протяжении 30 лет. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 5 млрд австралийских долларов ($3,47 млрд), сообщила сама WestWind.

Проект еще должен получить одобрение со стороны федерального правительства, отмечает Bloomberg.

Штат Виктория рассчитывает довести долю возобновляемой энергии до 65% к 2030 году и 95% к 2035 году. Правительство Австралии хочет увеличить ее почти вдвое к 2030 году - до 82%.

WestWind Energy Австралия Виктория
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