Силы коалиции Саудовской Аравии заявили о перехвате ракеты на западе страны

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских государств в четверг сообщила о перехвате и уничтожении ракеты над городом Мединой на западе страны.

"В четверг наши средства ПВО перехватили и уничтожили крылатую ракету над Мединой", - написал представитель коалиции генерал-майор Турки Аль-Малики в соцсети X.

В свою очередь представитель йеменских хуситов Яхья Сари в той же соцсети сообщил, что в четверг силы движения не наносили никаких ударов по Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской инфраструктуры.