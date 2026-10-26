Разведка США не ждет упреждающего удара Ирана и хуситов, но опасается их контрмер

Удары США в случае возобновления будут масштабнее, чем ранее

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Разведслужбы США полагают, что Иран и хуситы вряд ли станут атаковать первыми в нынешней фазе ближневосточного конфликта, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Один из источников сказал: по мнению офицеров разведки США, маловероятно, что в данный момент Иран и хуситы пойдут на превентивные нарастающие атаки против американских военных и Израиля. Но они не будут колебаться с ответом, если США или Израиль атакует первыми Иран", - информирует телеканал.

По оценкам разведки, под ударом могут оказаться военнослужащие и базы США в регионе, и возможно, за его пределами. Источники отметили, что Иран и хуситы воспринимают очень серьезно угрозу возобновления ударов США и Израиля.

Возможные атаки Ирана и хуситов также являются причиной того, почему США, скорее всего, продолжат, не предавая огласке, выводить дипперсонал из посольств на Ближнем Востоке. Ожидается, что помимо посольства в Саудовской Аравии, приказ о вывозе сотрудников получат и другие дипмиссии. Вместе с тем, вспомогательный личный состав вооруженных сил США, который должны были отправить в рамках ротации в регион, известили, что они остаются дома.

По данным CNN, США развернули на Ближнем Востоке значительные силы для наступательных действий, и войска могут приступить к операциям в течение 96 часов после получения приказа. При этом, вероятно, масштаб действий существенно возрастет.

"Источники сказали, что новые операции США, возможно, будут преследовать цели значительнее, чем снижение потенциала врага или сохранение статус-кво за счет ударов по радарам, пусковым установкам и другим иранским силам, которые можно легко восстановить", - сообщает телеканал.

В Пентагоне и Центральном командовании ВС США составляют список целей, куда входят военные, энергетические, ядерные объекты. В то же время иранские военные теперь знакомы с тактикой США, и вероятно, американским военным станет труднее гарантированно уничтожать намеченные цели, поясняет CNN.

По мнению нынешних и бывших сотрудников американской администрации, удар по Ирану может быть нанесен когда угодно до конца 2026 года, но с наибольшей вероятностью - после промежуточных выборов 3 ноября. Один из чиновников рассказал, что текущая ситуация в Ормузском проливе неприемлема, поэтому Белый дом способен пойти на военные действия против Ирана, хотя наблюдатели не уверены, имеется ли у администрации США более комплексный подход к завершению конфликта.

Госслужащие отмечают, что президент США Дональд Трамп еще не решил, какие шаги предпринять после промежуточных выборов; есть указания на то, что он отдает предпочтение масштабной силовой акции против Ирана. "Но должностные лица также предупредили, что Трамп и раньше демонстрировал склонность к конкретным действиям, только чтобы отступить в последнюю минуту", - резюмирует CNN.