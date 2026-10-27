Парламентские выборы пройдут в Израиле

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Выборы в Кнессет (парламент) Израиля состоятся во вторник.

Участки для голосования будут открыты с 07:00 до 22:00 по местному времени (08:00-23:00 мск).

Кандидаты от 36 партий баллотируются в 120-местный парламент. Для представительства в Кнессете партия должна получить не менее 3,25% голосов.

Главными кандидатами на пост премьера являются нынешний премьер-министр, 77-летний Биньямин Нетаньяху, баллотирующийся от правой партии "Ликуд", и бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), 66-летний Гади Айзенкот, возглавляющий созданную им центристскую партию "Яшар".

Согласно последнему перед выборами опросу 12-го канала израильского телевидения, партия Айзенкота одержит победу и получит 23 места, в то время как партия Нетаньяху - 21 место. При этом прогнозируется, что ни правящая коалиция, ни оппозиция не сможет добиться абсолютного большинства (61 место).

Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что Нетаньяху дважды разговаривал с президентом США Дональдом Трампом за последние дни и попросил его увеличить число публикаций в соцсети Truth Social с выражением поддержки израильского премьера. Пресс-секретарь партии "Ликуд" Нета Молхо опровергла эту информацию.

Ранее Трамп заявлял, что хотел бы победы Нетаньяху на парламентских выборах. "Он именно тот партнер, который требуется США в Израиле - стране, ради которой мы многое сделали", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп напомнил, что Нетаньяху вместе с США проводил военную операцию против Ирана. По мнению американского президента, другой лидер, окажись он на месте Нетаньяху, не согласился бы на такие меры.

В воскресенье Нетаньяху отметил поддержку Трампа. "С Трампом началась дружба, которой никогда раньше не было между израильскими премьерами и американскими президентами. Не факт, что такое дружелюбие со стороны президента будет когда-нибудь еще", - посчитал Нетаньяху.

Айзенкот, в свою очередь, заявил, что ценит усилия Трампа и его "приверженность безопасности Израиля, и уверен, что он будет сотрудничать с любым лидером, которого изберет народ".

В преддверии выборов Нетаньяху заявлял, что разведка Израиля раскрыла планы Ирана по вмешательству в парламентские выборы, и пригрозил военным ответом, если Тегеран решит вмешаться. Он предположил, что Иран может попытаться нанести удар по Израилю.

В свете этих высказываний Нетаньяху столкнулся с критикой в стране. Его обвинили в стремлении повлиять на исход голосования или добиться его переноса за счет возможного возобновления военных действий против Ирана.

Согласно последнему опросу 12-го канала израильского телевидения, избирателей больше всего беспокоит экономика и высокая стоимость жизни - за приоритетное решение этих проблем высказались 21% респондентов. Тема 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС совершило нападение на Израиль, является приоритетной для 14% опрошенных, а вооруженный конфликт с Ираном - для 10%.

События 7 октября 2023 года поставили под сомнение меры безопасности, принимаемые израильскими властями. Нетаньяху отверг требования учредить комиссию по расследованию проблем безопасности в связи с нападением ХАМАС.

Кроме того, в сентябре 2026 года издание "Гаарец" сообщило со ссылкой на информацию из книги, написанной журналистами Шломи Эльдаром и Рут Юваль, что руководство ОАЭ предупреждало Нетаньяху об атаке ХАМАС, но премьер проигнорировал информацию. Вслед за этим изданием The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что и Египет несколько раз предупреждал об этом Нетаньяху, однако тот лишь заявил, что ситуация под контролем.

Для Айзенкота вопрос безопасности является одним из ключевых в том числе потому, что его 25-летний сын и двое племянников погибли в боях в секторе Газа после начала там израильской операции против ХАМАС.