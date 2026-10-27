Президент Ирана обвинил США в провоцировании ценовых шоков

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Действия США в Персидском заливе дестабилизируют не только обстановку в регионе, но провоцируют опасные ценовые шоки, нарушают стабильные поставки и транзит энергоносителей, заявил на восьмом саммите Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Он отметил, что заседание проходит в условиях новых беспрецедентных вызовов перед глобальной энергетической безопасностью.

"В этом контексте военная агрессия США и сионистского режима против Исламской Республики Иран, предпринятая в два этапа в разгар политических переговоров, стала одним из наиболее прискорбных и опасных актов, направленных против международной безопасности", - сказал Пезешкиан.

Он отметил, что разрушение энергетической инфраструктуры Ирана и создание искусственных препятствий для транзита энергоносителей напрямую угрожают энергетической безопасности и всей мировой экономике. "Кроме того, необходимо подчеркнуть, что введение односторонних рестрикций или практика экономического терроризма в форме морской и воздушной блокады со стороны США против Исламской Республики Иран, а также давление на суверенные государства с целью принуждения их к соблюдению этой блокадой представляют собой грубое нарушение международного права, что дестабилизируют энергетические рынки", - сказал президент Ирана.

Он отметил, что "подобные незаконные меры должны получить жесткое осуждение со стороны ведущих мировых поставщиков энергии и встретить эффективный отпор.

"Сегодня военное вмешательство США в зоне Персидского залива дестабилизирует не только региональную обстановку, но и провоцирует опасные ценовые шоки, нарушает стабильность поставок и транзит энергии, подрывая темпы глобального экономического роста", - сказал Пезешкиан.