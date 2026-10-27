В Бразилии проведут расследование возможного иностранного финансирования кампании Болсонару

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Судья Верховного суда Бразилии Флавиу Дину постановил начать расследование возможного иностранного финансирования предвыборной кампании экс-кандидата в президенты страны Флавиу Болсонару, сообщает во вторник Bloomberg.

Дину поручил расследовать возможное использование в предвыборной кампании Болсонару иностранных средств, а также - определить, оказывались ли его кампании услуги из-за рубежа.

Bloomberg отмечает, что, в соответствии с законодательством Бразилии, кандидатам и политическим партиям запрещается получать деньги или иную экономически значимую помощь из-за границы.

Во втором туре президентских выборов в Бразилии 25 октября Лула да Силва, получив 51,79% голосов, одержал победу над Болсонару, за которого отдали голоса 48,21% избирателей.