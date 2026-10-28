Балканист РАН о внешней политике новых властей Сербии: ожидать кардинальных изменений во внешней политике пока не стоит

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Можно ли назвать провалом Александра Вучича поражение его партии на выборах в сербский парламент, а смену власти в стране – очередной "цветной революцией", какой курс внешней политики изберут новые правители страны, – об этом в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказывает научный сотрудник Института Европы РАН, балканист Денис Еремин.

- Насколько ожидаемы были такие результаты прошедших в Сербии выборов?

- Они не были прямо ожидаемыми, но они и не стали каким-то удивлением. Специалисты исходили из того, что возможны оба варианта, и реализация того или иного зависела от ряда ключевых переменных. Одной из переменных являлась явка. Многое здесь зависело от того, удастся ли "высушить" эту явку и отмобилизовать лояльный электорат.

И здесь столкнулись две тенденции: с одной стороны, явку провалить не удалось - на избирательные участки пришло очень много людей, и явка по сравнению с прошлыми выборами оказалась рекордно высокой. А с другой - партии Александра Вучича удалось отмобилизовать собственных сторонников. То есть 105 мандатов, которые они получили, это очень неплохой результат. Да, они понесли тяжелое поражение, но результат СПП (партии Вучича) все равно остается весомым.

Скажем так: высокая активность избирателей, с учетом сложившейся напряженности в обществе, сыграла свою роль. Решающим фактором стали протестные настроения. Произошло такое явление, как политизация масс, и те люди, которые могли не прийти на выборы, на них в итоге пришли и проголосовали против того статус-кво, который существовал в Сербии последние годы.

- В этом случае можно говорить о том, что Вучич, назначив досрочные выборы, просчитался?

- Да, это так. Он просчитался в том плане, что не были созданы какие-то партии-спойлеры с повесткой, скажем так, жестко национально ориентированной. Студенческий список объединил очень разношерстные силы, включив в себя как ярых сторонников евроинтеграции чуть ли не на любых условиях, так и сторонников сближения с Россией. А это два очень разных электоральных поля, они по-разному смотрят на внутреннюю политику и на будущее страны.

И если бы Вучичу инструментами электорального инжениринга удалось бы как-то сбить сторонников студенческого списка, не дать им объединиться в одну строго оппозиционную силу, тогда мы бы увидели, скорее всего, другой результат.

- Исходя из результатов нынешних, можно ли говорить о конце карьеры Вучича? Или, как считают некоторые наблюдатели, он еще может "выстрелить"?

- Мне кажется, его рано еще списывать со счетов. Но, скажем так, его политическая карьера именно на руководящих позициях - под вопросом. Никто из специалистов по региону не станет давать какие-то далеко идущие прогнозы. Но мне кажется, что 105 мандатов, которые при том объединены одной политической программой, которая пусть и проиграла протестным настроениям, это достаточно серьезный результат. Вучич в оппозиции, я думаю, еще проявит себя.

- И ключевой вопрос: чего ожидать от нового руководства страны по европейскому и российскому вектору?

- Думаю, что здесь будет "ни мира, ни войны". То есть не будет однозначных ответов на поставленные вопросы. Дело в том, что я бы скорее ожидал каких-то изменений во внутренней политике. Победа студенческого списка отражает прежде всего запрос на изменение системы управления страной, ответственности власти и распределения государственных ресурсов.

Вообще большая ошибка рассматривать результат текущих выборов как просто "цветную революцию". На самом деле, эти выборы отражали достаточно существенный внутренний конфликт. И проявлением этого конфликта стали как сначала протесты, уличные беспорядки, так и электоральный результат. Скорее всего, будут затронуты именно внутренние институты, и будут проводиться прежде всего внутренние реформы.

- То есть ожидать каких-то резких перемен по внешней политике Сербии рано?

- Развиваться ситуация будет примерно следующим образом: начнутся внутренние преобразования, они будут отвечать требованиям Евросоюза в плане прозрачности институтов и их функционирования, противодействия коррупции и так далее.

- Но одно из требований Евросоюза – присоединение к антироссийским санкциям, введение визового режима?

- Если говорить о внешней политике, то, по крайней мере, в ближайший год, пока ситуация не утрясется внутри страны, ожидать каких-то кардинальных изменений не стоит.