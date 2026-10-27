Трамп готов признать итоги выборов в Конгресс, если голосование пройдет без нарушений

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что примет любые результаты промежуточных выборов в Конгресс, если голосование будет честным, сообщает во вторник CNN.

"Я признаю результаты, если это будут честные выборы", - сказал Трамп журналистам.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На кону стоят все места в Палату представителей, а также часть мест в Сенат. Опросы показывают, что у Демократической партии есть хорошие шансы вернуть себе большинство в Палате представителей, а при удачном стечении обстоятельств - и в Сенате.