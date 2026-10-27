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Катар рассчитывает на помощь РФ в урегулировании ситуации в Ормузском проливе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Катар очень рассчитывает на помощь России в урегулировании ситуации в Ормузском проливе и других кризисов в регионе, заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Мы, господин президент, очень рассчитываем на вас в том, что касается урегулирования ситуации в Ормузском проливе и других кризисов в регионе. Я имею в виду прежде всего палестинскую проблему: гуманитарные проблемы в Газе сохраняются", - сказал глава Катара в начале переговоров.

Шейх отметил, что страны региона "сейчас переживают сложный период".

"В связи с текущей напряженностью между США и Ираном, конечно, есть негативный эффект и последствия для всего региона, это касается и кризиса в Ормузском проливе, и кризиса в сфере энергетики", - сказал Аль Тани.

"Мы очень ценим роль России в поиске решения этого кризиса", - подчеркнул он.

Катар Владимир Путин Ормузский пролив
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