Путин считает, что Исламабадский меморандум по урегулированию в Персидском заливе сохраняет актуальность

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Исламабадский меморандум сохраняет свою актуальность как основа для переговорного процесса по урегулированию конфликта вокруг Ирана, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подписанный в июне при катарском и пакистанском посредничестве Исламабадский меморандум сохраняет свою актуальность как основа для продвижения переговорного процесса. Но и мы со своей стороны готовы предпринять все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь в решении этой сложной и острой проблемы", - заявил Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

В ходе встречи Путин отметил "возросшую координацию на международной арене с учетом значимой посреднической роли, которую играет Катар в урегулировании различных кризисных ситуаций, в том числе в зоне Персидского залива".

"Россия с самого начала, как вы знаете, Ваше Высочество, конфликта вокруг Ирана выступала за прекращение боевых действий, поиск политико-дипломатического решения", - сказал Путин.