Ливийский лидер выразил надежду на возвращение российских нефтяных компаний

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на возвращение российских нефтяных компаний в страну.

"Мы надеемся, что российские нефтяные компании вернутся в Ливию и окажут влияние на развитие этого жизненно важного сектора нашей страны. И присутствие в нашей делегации, министра нефти - это важный шанс для того, чтобы начать прямые переговоры с его российским визави и запустить этот процесс", - заявил аль-Менфи на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.