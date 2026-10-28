CENTCOM опроверг вывод кораблей ВМС США из района Ормузского пролива

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американские корабли по-прежнему выполняют оперативные задачи в районе Ормузского пролива, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Вооруженные силы США, развернутые на Ближнем Востоке, по-прежнему присутствуют в Ормузском проливе и прилегающих к нему водах и сохраняют бдительность - что на минувших выходных подтвердил командующий Центральным командованием США", - говорится в сообщении.

В CENTCOM назвали "неправдой" утверждение командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), что вооруженные силы США покинули Ормузский пролив, отойдя от него на сотни километров.

"Контроль над этим международным водным путем осуществляют вооруженные силы США и их региональные партнеры, а вовсе не Иран", - подчеркнули в командовании.