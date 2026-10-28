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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Марианских островов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Тихого океана южнее Марианских островов, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 02:14 мск в среду землетрясения находился в 243 км к юго-западу от населенного пункта Йиго на острове Гуам (неинкорпорированная организованная территория США).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,4. Его очаг находился на глубине 101 км.

РАН Марианские острова
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