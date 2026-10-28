Военные США уничтожили очередное судно, перевозившее наркотики в Тихом океане

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли авиаудар по судну, которое, по данным разведки, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

"Оперативная группа нанесла удар по быстроходному судну, которое направлялось по известному маршруту наркотрафика на востоке Тихого океана. Согласно подтвержденным разведданным, судно было активно задействовано в наркоторговле. В ходе операции были ликвидированы пять наркотеррористов", - говорится в сообщении.

С сентября прошлого года военные США нанесли 72 авиаудара по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана, на которых, по утверждению американской разведки, перевозились наркотики. В результате ударов были убиты в общей сложности 218 человек.

Как и в большинстве подобных случаев, военные не предоставили доказательств того, что судно перевозило наркотики. На видео, опубликованном командованием в соцсети Х, видно, как небольшое судно поражает боеприпас.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что его страна находится в "вооруженном конфликте" с картелями в Латинской Америке, и оправдывал атаки как необходимую эскалацию для пресечения потока наркотиков в Соединенные Штаты и предотвращения смертельных передозировок, уносящих жизни американцев.

Доказательств в поддержку заявлений о ликвидации "наркотеррористов" американские власти не представляли.