США могут возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон передал ряду стран Персидского залива сигнал о готовности к коротким, но интенсивным военным действиям против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, США и Израиль готовятся начать новый раунд ударов против Ирана в надежде ослабить позиции Тегерана и подтолкнуть его к переговорам.

Потенциальные цели включают иранскую энергетическую инфраструктуру, ядерные объекты, а также ракетные комплексы и беспилотники.

Отмечается, что Трамп еще не принял окончательного решения об ударах, а дипломатические усилия продолжаются.

Тем временем в Белом доме газете заявили, что не будут комментировать "деликатные военные планы, которые могут существовать, а могут и не существовать".

"Президент Трамп рассматривает все варианты, чтобы гарантировать, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие", - добавили в администрации президента.