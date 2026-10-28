США могут возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон передал ряду стран Персидского залива сигнал о готовности к коротким, но интенсивным военным действиям против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, США и Израиль готовятся начать новый раунд ударов против Ирана в надежде ослабить позиции Тегерана и подтолкнуть его к переговорам.
Потенциальные цели включают иранскую энергетическую инфраструктуру, ядерные объекты, а также ракетные комплексы и беспилотники.
Отмечается, что Трамп еще не принял окончательного решения об ударах, а дипломатические усилия продолжаются.
Тем временем в Белом доме газете заявили, что не будут комментировать "деликатные военные планы, которые могут существовать, а могут и не существовать".
"Президент Трамп рассматривает все варианты, чтобы гарантировать, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие", - добавили в администрации президента.