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США перебрасывают на Ближний Восток комплексы Patriot

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американские военные перебрасывают из Техаса на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot для укрепления региональной противовоздушной обороны на фоне возможной новой операции США против Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, Пентагон также выводит личный состав с уязвимых ближневосточных баз, готовясь к возможному обострению обстановки. Кроме того, американские силы в регионе пополняют запасы боеприпасов, а бомбардировщики и истребители находятся в состоянии готовности к нанесению ударов, указали источники.

Они отметили, что в следующем месяце к группировке из примерно 20 американских боевых кораблей, уже находящихся на Ближнем Востоке, должна присоединиться еще одна авианосная ударная группа и десантные корабли с экспедиционным подразделением морской пехоты.

Газета, ссылаясь на информированные источники, сообщила, что Вашингтон уведомил ряд стран Персидского залива о подготовке к коротким, но интенсивным военным действиям против Ирана после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

По данным источников, потенциальные цели включают иранскую энергетическую инфраструктуру, ядерные объекты, а также ракетные комплексы и беспилотники.

Хроника 28 февраля – 28 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Patriot Иран
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