Уолл-стрит закрылась в плюсе во вторник

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник на фоне снижения цен на нефть, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Кроме того, во вторник началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Участники рынков склоняются к тому, что американский ЦБ не будет менять процентную ставку в этот раз.

Индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 91,7 пункта, сообщается в опубликованном во вторник отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В сентябре его значение составило 84,2 пункта, а не 81,9 пункта, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индикатора в текущем месяце до 81 пункта с прежде объявленного сентябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Между тем продажи новых домов в стране в сентябре снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Аналитики ожидали сентябрьские продажи на уровне 650 тыс. домов. Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 680 тыс. домов, а не 684 тыс., как сообщалось ранее.

Акции UPS подорожали на 5,8% по итогам сессии после выхода отчетности. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в третьем квартале сократила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания экспертов.

PayPal Holdings нарастила рыночную стоимость на 2%. Платежная система также сократила квартальную чистую прибыль, но ее выручка увеличилась, а скорректированная прибыль превзошла прогнозы рынка.

Котировки бумаг MidCap Financial Investment Corp. подскочили на 22,7% на новостях о ее покупке конкурирующей инвесткомпанией Ares Capital с оценкой в $2,6 млрд. Акции Ares Capital потеряли в цене 0,5%.

Капитализация оператора дата-центров CoreWeave выросла на 7,9%. Компания объявила о расширении своей глобальной облачной платформы для ИИ.

Рыночная стоимость Oracle Corp. поднялась на 3,6% на фоне расширения партнерства с OpenAI.

Цена акций General Motors увеличилась на 5,5% после новостей о предстоящем в ноябре переносе ее листинга с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) на Nasdaq.

Broadcom повысил рыночную стоимость на 4% после новостей о том, что ведущие финкомпании выделят $63 млрд на закупку ее чипов для последующей сдачи в аренду ИИ-стартапу Anthropic.

Круизный оператор Royal Caribbean Group нарастил капитализацию на 5,5% благодаря росту чистой прибыли и выручки в минувшем квартале и улучшению прогноза скорректированной прибыли.

Цена акций Whirlpool повысилась на 3,7%, несмотря на квартальный убыток компании.

Boeing Co. потеряла 10,7% капитализации - максимум с июня 2020 года. Аэрокосмический гигант в третьем квартале сократил чистый убыток в 46 раз, нарастив выручку на 4%, но скорректированный показатель убытка оказался хуже ожиданий рынка. Компания также сообщила, что не сможет выйти на целевой показатель по производству 500 самолетов семейства 737 в этом году и поставит всего около 90 самолетов 787 Dreamliner, что соответствует нижней границе прежнего прогноза.

Бумаги гостиничной сети Hilton Worldwide упали на 2,1% из-за слабого квартального прогноза и выручки ниже ожиданий аналитиков.

Акции Coca-Cola Co. подешевели на 1,6%, несмотря на сильный отчет и улучшение годовых прогнозов.

Рыночная стоимость Alphabet Inc. увеличилась на 1,2%, Amazon.com Inc. - на 1,6%, Nvidia Corp. и Apple Inc. - на 0,9%, Tesla - на 4%. Microsoft Corp. сократила ее на 0,2%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,6% после размещения новых акций на $25 млрд.

Бумаги Western Digital подорожали на 7%, Super Micro Computer - на 7,3%, Dell Technologies - на 7,5%, нефтяных Marathon Petroleum и Phillips 66 - подешевели на 7,4% и 7% соответственно.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,03% - до 52377,57 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,60% - до 7722,60 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,18% и закрылся на отметке 26477,81 пункта.