Блок Нетаньяху превалирует над оппозицией после подсчета 41,9% голосов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ни одна из политических сил не обеспечивает себе большинства в парламенте Израиля после подсчета около 42% бюллетеней, правый блок премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху при этом превалирует над оппозицией, передают израильские СМИ со ссылкой на данные избирательной комиссии.

"По данным на 5:58 утра (6:58 по Москве - ИФ), после подсчета 41,9% бюллетеней Центральной избирательной комиссией блок за Нетаньяху получает 57 мест, а блок против Нетаньяху - 47, в то время как (...) фракции "Объединенный список" и РААМ вместе получают 16 мест", - пишет The Times of Israel.

Пока непосредственно у партии Нетаньяху "Ликуд" - 28 мест, у оппозиционной "Яшар" - 21.

В свою очередь, газета "Гаарец" отмечает, что Нетаньяху "на несколько дюймов впереди" лидера оппозиции Гади Айзенкота - экс-главы Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), возглавляющего партию "Яшар".

В Кнессете 120 кресел, для большинства требуется 61. И, как отмечают западные СМИ, следующим этапом так или иначе станет формирование коалиции.

При этом явка избирателей на парламентские выборы стала одной из самых высоких за всю историю государства - 77,7%. На прошлых выборах в 2022 году она составила 70,6%.

Ранее Нетаньяху заявил о решающем большинстве своего правого блока на состоявшихся во вторник выборах в Кнессет.

"Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (...) и всех тех, кто поддерживает государство", - сказал Нетаньяху, выступая в ночь на среду в избирательном штабе своей партии "Ликуд" в Иерусалиме.

Изначально основные израильские экзитполы указывали на то, что оппозиция опередит нынешнюю правящую коалицию и получит от 52 до 53 мест. Позже обновленные данные показали, что блок Нетаньяху по итогам парламентских выборов может получить столько же мест в Кнессете, сколько и оппозиция, либо даже незначительно опередить ее.