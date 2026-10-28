Поиск

Блок Нетаньяху превалирует над оппозицией после подсчета 41,9% голосов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ни одна из политических сил не обеспечивает себе большинства в парламенте Израиля после подсчета около 42% бюллетеней, правый блок премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху при этом превалирует над оппозицией, передают израильские СМИ со ссылкой на данные избирательной комиссии.

"По данным на 5:58 утра (6:58 по Москве - ИФ), после подсчета 41,9% бюллетеней Центральной избирательной комиссией блок за Нетаньяху получает 57 мест, а блок против Нетаньяху - 47, в то время как (...) фракции "Объединенный список" и РААМ вместе получают 16 мест", - пишет The Times of Israel.

Пока непосредственно у партии Нетаньяху "Ликуд" - 28 мест, у оппозиционной "Яшар" - 21.

В свою очередь, газета "Гаарец" отмечает, что Нетаньяху "на несколько дюймов впереди" лидера оппозиции Гади Айзенкота - экс-главы Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), возглавляющего партию "Яшар".

В Кнессете 120 кресел, для большинства требуется 61. И, как отмечают западные СМИ, следующим этапом так или иначе станет формирование коалиции.

При этом явка избирателей на парламентские выборы стала одной из самых высоких за всю историю государства - 77,7%. На прошлых выборах в 2022 году она составила 70,6%.

Ранее Нетаньяху заявил о решающем большинстве своего правого блока на состоявшихся во вторник выборах в Кнессет.

"Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (...) и всех тех, кто поддерживает государство", - сказал Нетаньяху, выступая в ночь на среду в избирательном штабе своей партии "Ликуд" в Иерусалиме.

Изначально основные израильские экзитполы указывали на то, что оппозиция опередит нынешнюю правящую коалицию и получит от 52 до 53 мест. Позже обновленные данные показали, что блок Нетаньяху по итогам парламентских выборов может получить столько же мест в Кнессете, сколько и оппозиция, либо даже незначительно опередить ее.

Кнессет Израиль Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил о возможности скорой встречи с Путиным и Зеленским

Лула да Силва назвал бегство Болсонару из страны "постыдным"

 Лула да Силва назвал бегство Болсонару из страны "постыдным"

Что случилось этой ночью: среда, 28 октября

Рынки акций Европы выросли во вторник, кроме Британии

 Рынки акций Европы выросли во вторник, кроме Британии

Нетаньяху заявил о решающем большинстве правого блока на выборах

 Нетаньяху заявил о решающем большинстве правого блока на выборах

Скелет нанотираннуса "Джоди" продан в Нью-Йорке за $47 млн

 Скелет нанотираннуса "Джоди" продан в Нью-Йорке за $47 млн

Блок Нетаньяху догоняет оппозицию на выборах в Израиле

Трамп не исключил возможность присоединения Венесуэлы к США

 Трамп не исключил возможность присоединения Венесуэлы к США

CNN сообщил, что бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Болсонару прибыл в США

 CNN сообщил, что бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Болсонару прибыл в США

Экс-глава Генштаба ЦАХАЛ заявил, что израильтяне выразили полное недоверие Нетаньяху
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12604 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3988 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов