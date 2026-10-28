NYT сообщила о реформах в Нацразведке США для восстановления традиционных функций

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Новый директор Национальной разведки США Джей Клейтон провел серьезные структурные и кадровые изменения в своем ведомстве в попытке вернуть его к традиционным оперативным функциям, сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По словам действующих и бывших чиновников, Джей Клейтон в течение первых трех месяцев на этом посту стремился навести порядок в ведомстве, которое при Тулси Габбард, ушедшей в отставку в июне, часто оставалось не у дел. Он фактически возобновил выполнение функций оперативного анализа и координации между различными спецслужбами США.

Клейтон, в частности, фактически распустил группу по рассекречиванию и обнародованию разведывательных данных, связанных с обвинениями во вмешательстве в выборы в других странах или в операциях по оказанию влияния, которая постоянно конфликтовала с представителями ЦРУ. По словам сотрудников ведомства, группа, по сути, делала именно то, что должна была предотвращать, – привносила политику в сферу разведки.

Директор Национальной разведки возобновил оперативные брифинги для Конгресса, которые были прекращены при Габбард, приостановил строительные проекты, которые счел нецелесообразными, перераспределил или уволил ряд высокопоставленных чиновников, ввел более строгие ограничения на командировки руководителей за границу и внутри страны.

Представитель Клейтона заявил изданию, что директор опирается на опыт своих предшественников и намерен сократить расходы, восстановить подотчётность и повысить эффективность работы агентства.