В МИД РФ рассчитывают, что усилия Трампа приведут к устойчивому урегулированию на Украине

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что усилия президента США Дональда Трампа и его команды позволят приблизить урегулирование на украинском направлении с учетом интересов РФ и первопричин конфликта, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Рассчитываем, что усилия президента США и его команды, в частности, на украинском направлении, позволят приблизить момент, когда мы сможем реально говорить о запуске устойчивого, прочного, надежного урегулирования, которое гарантированно обеспечит наши фундаментальные интересы, будет соответствовать положениям нашей Конституции и, разумеется, позволит решить те проблемы из разряда причин конфликта в самых разных областях", - сказал Рябков журналистам в среду.