Президент Казахстана поручил изучить идею повысить налоги для богатых

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и парламенту изучить вопрос введения повышенной ставки налогообложения для обладателей крупных состояний.

"Отдельно хочу остановиться на вопросе справедливости налогообложения. Считаю, что настало время обсудить введение повышенной ставки для обладателей крупных состояний", - сказал он, выступая с ежегодным посланием народу.

"Подчеркну, никто не собирается каким-либо образом ограничивать законно приобретенные активы. Это противоречило бы самой Конституции. Речь идет о соразмерном, честном вкладе каждого гражданина в развитие нашей страны. Речь идет о справедливости", - отметил он.

Токаев в связи с этим поручил правительству и курултаю изучить данный вопрос и внести предложения.

"Справедливость налогообложения требует прозрачности, а значит - тотальной цифровизации. Нужно использовать передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы повысить собираемость налогов, сократить теневую экономику, снизить коррупционные риски", - добавил он.

Кроме того, он поручил правительству изменить недавно принятый Налоговый кодекс.

"Правительству необходимо прислушаться к бизнесу и разработать пакет точечных изменений в налоговое законодательство. Сделать это нужно абсолютно выверенно, чтобы каждый раз не менять правила поведения предпринимателей. Наше законодательство настолько громоздкое, сложное для понимания, что стало настоящей головной болью для предпринимателей", - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что новый Налоговый кодекс заложил основу для комплексной перезагрузки всей системы. Однако масштабная реформа неизбежно выявляет вопросы, которые сложно предусмотреть на этапе разработки.

"Как следствие, бизнес сталкивается с трудностями при применении отдельных норм. Налоговый кодекс - это не догма, не священное писание, и он не должен быть оторван от реальности. Поэтому надо устранить противоречия, исключить неоднозначное толкование норм, убрать перекосы и излишнюю нагрузку на предпринимателей", - подчеркнул он.

Токаев добавил, что налоговая система не должна лишать бизнес стимулов к развитию, препятствовать привлечению инвестиций и созданию рабочих мест.

Новый Налоговый кодекс вступил в силу 1 января 2026 года.