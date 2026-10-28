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Меморандум ВЭБа и Банка инвестиций стран Сахеля позволит настроить финмеханизмы для проектов в Африке

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Меморандум, подписанный между ВЭБ РФ и Банком инвестиций и развития Конфедерации государств Сахеля (BCID-AES), позволит настроить механизмы финансирования для реализации проектов в Африке, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах саммита "Россия-Африка".

"У нас есть очень большой перечень проектов, которые могут быть реализованы в Республике Буркина-Фасо, Мали, Нигере. Вот эти страны Сахеля и мы на полях форума Россия-Африка будем обсуждать все эти инвестиционные проекты, механизмы их финансирования", - уточнил он.

"Каждый проект, естественно, мы знаем, сколько стоит", - добавил вице-премьер. "На начальном этапе это несколько миллиардов долларов. А в целом, в принципе, Африка очень потенциальная с точки зрения инвестиций. Здесь большой потенциал и в различных странах", - сказал Новак.

Александр Новак Африка ВЭБ РФ
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