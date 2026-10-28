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"Росатом" доведет число специалистов из РФ на АЭС "Бушер" до 200 в ноябре

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Численность сотрудников "Росатома" на АЭС "Бушер" в Иране будет увеличена до 200 человек уже в следующем месяце, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"До 200 человек поднимем численность строителей в следующем месяце", - сказал Лихачев журналистам в среду "на полях" третьего саммита "Россия - Африка".

В настоящее время на иранском объекте находятся 192 российских специалиста: 142 - на строительной площадке и около 50 задействованы в планово-предупредительных работах на действующем энергоблоке.

Накануне гендиректор "Росатома" сообщил, что госкорпорация намерена нарастить количество российских специалистов на АЭС "Бушер" в Иране до 700 человек.

Росатом Бушер Алексей Лихачев
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