Путин заявил о необходимости реформирования международных институтов развития

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Африка должна играть бОльшую роль в управлении и принятии решений международных институтов развития, в том числе Международного валютного фонда и Всемирного банка, вопрос о реформировании и переориентации этих организаций назрел, заявил на пленарной сессии форума Россия-Африка президент РФ Владимир Путин.

"Наша страна также последовательно выступает за усиление роли Африки в управлении и принятии ключевых решений в рамках многосторонних институтов развития, прежде всего Международного валютного фонда и Всемирного банка. Да и вообще назрел вопрос о реформировании этих организаций, их переориентации на нужды и потребности именно развивающихся экономик", - сказал он.

"Подчеркну, Африке нужны решения, которые позволят по своему усмотрению распоряжаться ресурсами, направлять их на срочные нужды и потребности, аккумулировать серьезные капиталы, долгосрочные инвестиции в энергетике, промышленности, транспорте и логистике. Это помогло бы окончательно сбросить оковы колониального наследия, обеспечить политическую, социальную и экономическую устойчивость стран Африки, подлинный национальный суверенитет во всех его проявлениях", - сказал он.

По его словам, государственный суверенитет "это не только контроль над территорией и границами, стабильные и независимые политическая и финансовая системы, обеспеченность продовольствием и водой, энергией, надёжные транспортные коммуникации и связь, уникальная культурная идентичность". "Благодаря научно-технологическому прогрессу, инновациям появились новые отрасли, где жизненно необходимо гарантировать безопасность и суверенитет. В последние годы в мире произошел огромный скачок в цифровой области: искусственный интеллект, цифровые платформы, автономные системы стали обыденным явлением. А значит, технологический суверенитет и юрисдикция критически важны в сфере кибербезопасности, хранения и обработки персональных данных, сетевой и облачной инфраструктуры, платформенных решений и моделей искусственного интеллекта", - заявил Путин.

"Это является фундаментом эффективной работы современной экономики, государственного управления, бизнеса, социальных сервисов, здравоохранения и образования. Словом, всего того, что определяет безопасность, благополучие и уровень жизни людей, делает возможным стабильное функционирование современной городской среды", - отметил он.

Он добавил, что Россия "уже давно пошла по пути укрепления своего технологического суверенитета". "Это наш стратегический выбор, и мы, можно сказать, без всякого преувеличения добились результата по некоторым направлениям хороших, впечатляющих результатов", - сказал президент.