Поиск

Иордания и Сирия создадут комитет для борьбы с вооруженными группировками

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД Иордании и Сирии Айман Сафади и Асаад Хасан аш-Шибани договорились учредить совместный комитет по вопросам безопасности для противодействия вооруженным группировкам, сообщил в Х МИД Иордании.

"Министры договорились о формировании совместного комитета по безопасности, чтобы установить все детали недавних операций и выявить их последствия, а также разработать механизмы координации на местах для противодействия террористическим угрозам", - говорится в совместном заявлении стран.

Министры также отметили тесное сотрудничество в том числе в противодействии контрабанде наркотиков и оружия через границу.

26 октября иорданские ВВС нанесли авиаудары по позициям группировки "Исламское государство" (ИГ, признана в России террористической организацией и запрещена) на юге Сирии. В результате погибли не только члены группировки, но и мирные жители. Власти Сирии заявляли, что Иордания провела военную операцию без предварительного согласования.

В Аммане отмечали, что авиаудары стали ответом на нападение на греческую православную церковь в иорданской провинции Эль-Карак, которое произошло 23 октября. В результате стрельбы тогда погибли девять человек и более 20 получили ранения.

Иордания МИД Сирия Асаад Хасан аш-Шибани Айман Сафади
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин сообщил, что РФ находится в контакте с Маском по низкоорбитальным группировкам

Лавров примет участие в министерском заседании G20 в Атланте 30-31 октября

 Лавров примет участие в министерском заседании G20 в Атланте 30-31 октября

Эфиопия получила от РФ первую партию истребителей Су-35

"Роскосмос" сообщил о продлении перекрестных полетов на МКС до 2030 года

 "Роскосмос" сообщил о продлении перекрестных полетов на МКС до 2030 года

Хуситы призвали эвакуировать аэропорт Адена из-за саудовского военного самолета

Два пассажирских поезда столкнулись в Испании

 Два пассажирских поезда столкнулись в Испании

Косовские сербы готовят обвинение в госизмене в отношении Вучича

 Косовские сербы готовят обвинение в госизмене в отношении Вучича

Москва намерена противодействовать попыткам помешать переговорам по Украине в Абу-Даби

 Москва намерена противодействовать попыткам помешать переговорам по Украине в Абу-Даби

В Белграде совершена попытка теракта у здания посольства Израиля

Расходы Пентагона на войну с Ираном достигли $47 млрд

 Расходы Пентагона на войну с Ираном достигли $47 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12612 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3989 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов