Иордания и Сирия создадут комитет для борьбы с вооруженными группировками

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД Иордании и Сирии Айман Сафади и Асаад Хасан аш-Шибани договорились учредить совместный комитет по вопросам безопасности для противодействия вооруженным группировкам, сообщил в Х МИД Иордании.

"Министры договорились о формировании совместного комитета по безопасности, чтобы установить все детали недавних операций и выявить их последствия, а также разработать механизмы координации на местах для противодействия террористическим угрозам", - говорится в совместном заявлении стран.

Министры также отметили тесное сотрудничество в том числе в противодействии контрабанде наркотиков и оружия через границу.

26 октября иорданские ВВС нанесли авиаудары по позициям группировки "Исламское государство" (ИГ, признана в России террористической организацией и запрещена) на юге Сирии. В результате погибли не только члены группировки, но и мирные жители. Власти Сирии заявляли, что Иордания провела военную операцию без предварительного согласования.

В Аммане отмечали, что авиаудары стали ответом на нападение на греческую православную церковь в иорданской провинции Эль-Карак, которое произошло 23 октября. В результате стрельбы тогда погибли девять человек и более 20 получили ранения.