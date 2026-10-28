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Российских граждан нет среди пострадавших в железнодорожной катастрофе в Толедо

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российские граждане не пострадали в результате железнодорожной катастрофы в испанском Толедо, сообщили в посольстве РФ в Испании.

"Посольство находится в постоянном контакте с испанскими компетентными органами в связи с железнодорожной катастрофой, произошедшей в районе станции Урда в провинции Толедо", - говорится в телеграм-канале дипмиссии.

"По состоянию на текущий момент информации о пострадавших российских гражданах не имеется. Обращений и просьб о помощи от соотечественников в адрес посольства не поступало. Держим ситуацию на контроле", - заверили в миссии.

Ранее сообщалось, что два высокоскоростных пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо.

Associated Press сообщает со ссылкой на председателя автономного сообщества Кастилья-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе, что погибли не менее 30 человек.

По информации TVE, столкнулись поезда, следовавшие в попутном направлении из Мадрида в Севилью. Один из поездов врезался в хвост стоявшего перед ним поезда, с рельсов сошли два вагона. Причины аварии пока не известны.

Испания Толедо
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