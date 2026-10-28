Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 64

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Толедо количество погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов увеличилось до 64, сообщает ABC со ссылкой на президента автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе.

В администрации региона сказали CNN, что количество жертв может увеличиться, поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

Еще около 80 человек пострадали, 50 из них получили тяжелые травмы.

Ранее сообщалось о 46 жертвах катастрофы.

Поезда столкнулись в городе Урда. Один из поездов - компании Iryo, по разным сообщениям, двигался медленно или даже стоял, в него на скорости врезался поезд компании Renfe и частично сошел с рельсов. В одном из поездов было 147 пассажиров, в том числе один младенец, во втором - 397, передает CNN.

По предварительной версии, причиной катастрофы стал человеческий фактор - ошибка сотрудника оператора железнодорожной сети Adif.