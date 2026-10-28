Поиск

Трамп считает, что у Нетаньяху по итогам выборов дела идут неплохо

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам выборов показал в целом хороший результат.

"Сейчас он в довольно хорошем положении", - сказал глава Белого дома в интервью порталу Axios.

В миреВ Израиле на выборах лидирует блок НетаньяхуЧитать подробнее

При этом, по словам Трампа, сразу после закрытия участков в Израиле он получил "ужасающие сообщения" о перспективах Нетаньяху. Однако затем эти опасения не в полной мере оправдались.

"Я слышал, что моя поддержка сыграла значительную роль для успеха Биньямина Нетаньяху", - добавил американский лидер.

На вопрос журналиста о возможной помощи Трампа в процессе формирования правительства в Израиле под руководством Нетаньяху, президент США сказал, что прежде не думал об этом. "Но я подумаю об этом", - сказал американский лидер.

После подсчета 85% голосов правящая коалиция во главе с Нетаньяху получает 53 места в парламенте, оппозиционная коалиция - 48 мест. Арабские партии "РААМ" и "Объединенный список" могут обеспечить себе 19 мест. Для получения большинства в парламенте требуется минимум 61 место.

Дональд Трамп США Биньямин Нетаньяху Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Болсонару при перелете в США избегал бразильского воздушного пространства

 Болсонару при перелете в США избегал бразильского воздушного пространства

Что произошло за день: среда, 28 октября

Politico сообщает, что Канаде не предложат статус "ассоциированного члена" ЕC

 Politico сообщает, что Канаде не предложат статус "ассоциированного члена" ЕC

В странах ЕС недовольны звонком Стубба и Стёре Путину

EFE сообщило о прибытии Болсонару с семьей в Майами

Кремль исключил участие европейцев в трехсторонних переговорах по Украине

 Кремль исключил участие европейцев в трехсторонних переговорах по Украине

ЕС не будет импортировать российский газ вне зависимости от событий вокруг Украины

РФ фиксирует сообщения о планировании Лондоном новых поставок Киеву ракет Storm Shadow

Путин сообщил, что РФ находится в контакте с Маском по низкоорбитальным группировкам

Лавров примет участие в министерском заседании G20 в Атланте 30-31 октября

 Лавров примет участие в министерском заседании G20 в Атланте 30-31 октября
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3990 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12617 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 124 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов