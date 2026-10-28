Трамп считает, что у Нетаньяху по итогам выборов дела идут неплохо

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам выборов показал в целом хороший результат.

"Сейчас он в довольно хорошем положении", - сказал глава Белого дома в интервью порталу Axios.

При этом, по словам Трампа, сразу после закрытия участков в Израиле он получил "ужасающие сообщения" о перспективах Нетаньяху. Однако затем эти опасения не в полной мере оправдались.

"Я слышал, что моя поддержка сыграла значительную роль для успеха Биньямина Нетаньяху", - добавил американский лидер.

На вопрос журналиста о возможной помощи Трампа в процессе формирования правительства в Израиле под руководством Нетаньяху, президент США сказал, что прежде не думал об этом. "Но я подумаю об этом", - сказал американский лидер.

После подсчета 85% голосов правящая коалиция во главе с Нетаньяху получает 53 места в парламенте, оппозиционная коалиция - 48 мест. Арабские партии "РААМ" и "Объединенный список" могут обеспечить себе 19 мест. Для получения большинства в парламенте требуется минимум 61 место.