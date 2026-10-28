В CENTCOM опровергли утверждения Ирана о постоянных подрывах судов на минах в Ормузском проливе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Утверждения Ирана о том, что коммерческие суда постоянно подрываются на морских минах в Ормузском проливе, являются ложью, заявили в среду в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"В последние дни и недели подконтрольные Ирану СМИ распространяют заявления иранской стороны о том, что при следовании через Ормузский пролив коммерческие суда подрываются на морских минах. Эти утверждения ложны", - говорится в сообщении командования.

"Все международно признанные основные маршруты в Ормузском проливе были очищены от морских мин силами США и остаются таковыми по сей день", - подчеркнули американские военные, добавив, что "тысячи коммерческих судов благополучно прошли по этим маршрутам, и продолжают пользоваться ими и сейчас".