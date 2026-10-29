В Монреале откроется саммит ЕС-Канада

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Монреале в четверг откроется двухдневный саммит ЕС - Канада, Евросоюз будут представлять председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Ожидается, что этот саммит станет важной вехой в отношениях между ЕС и Канадой, открывая путь к еще более широкому и глубокому политическому партнерству. Лидеры планируют запустить "альянс ради будущего" - концепцию, направленную на обеспечение общего процветания и экономической безопасности", - говорится в материалах к этой встрече на высшем уровне.

В Брюсселе рассчитывают, что саммит будет подкреплен "конкретными новыми инициативами по укреплению связей между людьми, углублению экономических отношений и усилению согласованной позиции сторон на мировой арене".

По итогам саммита стороны намерены принять совместное заявление.

Пресс-служба Европейского совета сообщила, что повестка саммита охватывает "широкий круг вопросов, включая торговлю, цифровую сферу, критически важное сырье, оборону и безопасность; сотрудничество в области образования, научных исследований и инноваций, а также взаимодействие по вопросам молодежной политики".

В документах к предстоящему совещанию отмечается, что "ЕС и Канада неизменно демонстрируют твердую решимость поддерживать Украину - политически, финансово, экономически, гуманитарно, в военной и дипломатической сферах - и продолжать оказывать давление на Россию".

"Лидеры также обсудят другие международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке, сотрудничество в Арктике и общие приоритеты в регионах, соседствующих с ЕС, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и странах Карибского бассейна", - сообщили в Брюсселе.

По данным Евросовета, в 2025 году объем торговли товарами и услугами между ЕС и Канадой составил около 130 млрд евро, что более чем на 80% превышает показатель 2016 года. На долю ЕС и Канады в совокупности приходится почти пятая часть мирового ВВП и около 19% мирового объема торговли товарами и услугами.

В ходе саммита лидеры намерены подтвердить "готовность к дальнейшему углублению экономического сотрудничества, в том числе путем укрепления экономической безопасности, поддержки открытой торговли, основанной на четких правилах, развития связей между отраслями промышленности и продолжения процесса сближения экономик в рамках Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения сторон (CETA)".

Ожидается, что на саммите ЕС и Канада согласуют масштабную программу по укреплению сотрудничества в целом ряде областей, включая: конкурентоспособность, экономическую безопасность и цепочки поставок, в том числе в сфере критически важного сырья; сотрудничество в цифровой сфере; меры по борьбе с изменением климата и энергетику; противодействие гибридным угрозам, а также иностранному манипулированию информацией и вмешательству; юстицию и внутренние дела; контакты между людьми.

В Брюсселе подчеркивают, что ЕС и Канаду связывает "прочное и долгосрочное партнерство в сфере безопасности и обороны, которое было дополнительно укреплено соглашением, достигнутым на саммите ЕС-Канада в июне 2025 года". Кроме того, Канада является единственной неевропейской страной, участвующей в финансовом механизме Евросоюза для оборонных целей SAFE (Security Action for Europe) с бюджетом 150 млрд евро, который направлен на поддержку инвестиций в оборонное производство в Европе посредством совместных закупок.

Вместе с тем, как писало на днях издание Politico, возможности оборонного сотрудничества Канады с Европой ограничены, так как для обеих сторон существуют пределы того, насколько они готовы рисковать, вызывая недовольство президента США Дональда Трампа.

Ни одна из сторон не хочет полного разрыва отношений с Вашингтоном, что подчеркивает, "насколько деликатным процессом является пересмотр альянсов", констатировало издание.

Еще один вопрос, который обсуждался в СМИ в преддверии саммита, - инициатива фон дер Ляйен по предоставлению Канаде статуса ассоциированного члена ЕС. Накануне встречи на высшем уровне в Монреале Politico сообщило, что ряд стран Европейского союза, включая Германию, Италию, Грецию и Францию, выступили против упоминания статуса Канады как ассоциированного члена ЕС в совместном заявлении сторон.