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Трамп заявил, что не поручал Вэнсу возобновлять переговоры с Ираном

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отрицает, что давал указания вице-президенту Джей Ди Вэнсу возобновить переговоры с Ираном.

"Нет. Иран нуждается в помощи с медикаментами. По сути речь идет о доставке медикаментов, чтобы помочь людям, которым плохо", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, просил ли он Вэнса возобновить переговоры с Ираном.

"Он спросил меня, что я думаю, и я сказал: если вы хотите это сделать, то хорошо", - отметил президент США.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи по указанию Трампа в попытке возобновить мирные переговоры.

Хроника 28 февраля – 29 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп Джей Ди Вэнс
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