Самолеты ВВС США совершили серию рейсов в Израиль для доставки военных грузов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Самолеты военно-транспортной авиации ВВС США в последние дни совершили серию трансатлантических перелетов с континентальной части Соединенных Штатов для доставки грузов на авиабазу Овда в Израиле, следует из данных британского авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

По меньшей мере три рейса выполнили тяжелые военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster III, которые поднимались с армейского аэродрома Биггс в Форт-Блиссе, штат Техас, где размещается 69-я артиллерийская бригада ПВО, оснащенная зенитными ракетными комплексами Patriot и системами противоракетной обороны THAAD.

Кроме того, зафиксированы полеты американских военно-транспортных самолетов из США на Ближний Восток с промежуточной посадкой на авиабазе Рамштайн в Германии.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон перебрасывает на Ближний Восток, в том числе в Израиль, дополнительные партии ракет Patriot для усиления противовоздушной обороны на фоне возможной военной операции против Ирана после предстоящих в начале ноября промежуточных выборов в Конгресс.

На авиабазе Овда в Израиле размещается группа истребителей ВВС США, которые в ходе военных действий против Ирана принимали активное участие в нанесении авиаударов по его объектам.