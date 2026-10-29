Посол Бразилии заявил, что при Луле да Силве страна рассчитывает укрепить отношения с РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Бразилия надеется углубить сотрудничество с Россией в течение четвертого президентского срока недавно переизбранного Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на посла латиноамериканской республики Сержио Родригеса дос Сантоса.

"Действующие власти (Бразилии - ИФ) рассчитывают на дальнейшее укрепление отношений с Россией в течение четвертого президентского срока Лулы, заявил "Известиям" посол страны в РФ Сержио Родригес дос Сантос", - говорится в публикации.

Сотрудничество будет развиваться как на двустороннем уровне, так и в рамках БРИКС, ООН и G20. Одним из приоритетов останется расширение экономического взаимодействия, информирует издание.

Бразильская сторона рассчитывает увеличить объемы торговли и сократить ее дисбаланс. За январь-сентябрь 2026 года товарооборот двух стран достиг почти $9 млрд. Однако Бразилия закупила российских товаров на $7,65 млрд, тогда как ее экспорт в Россию составил лишь $1,31 млрд, уточняется в статье.

"Мы продолжим усилия по диверсификации торговых отношений, увеличению объемов и стоимости торговли, уделяя особое внимание сокращению нашего дефицита в торговле с Россией", - подчеркнул посол Бразилии в беседе с газетой.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Лула да Силва. Его соперник Флавиу Болсонару не признал поражение. Он заявил, что намерен продолжить политическую борьбу из-за границы. По его мнению, решение властей продлить время голосования спровоцировало ряд нарушений.