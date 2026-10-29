Поиск

Посол Бразилии заявил, что при Луле да Силве страна рассчитывает укрепить отношения с РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Бразилия надеется углубить сотрудничество с Россией в течение четвертого президентского срока недавно переизбранного Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на посла латиноамериканской республики Сержио Родригеса дос Сантоса.

"Действующие власти (Бразилии - ИФ) рассчитывают на дальнейшее укрепление отношений с Россией в течение четвертого президентского срока Лулы, заявил "Известиям" посол страны в РФ Сержио Родригес дос Сантос", - говорится в публикации.

Сотрудничество будет развиваться как на двустороннем уровне, так и в рамках БРИКС, ООН и G20. Одним из приоритетов останется расширение экономического взаимодействия, информирует издание.

Бразильская сторона рассчитывает увеличить объемы торговли и сократить ее дисбаланс. За январь-сентябрь 2026 года товарооборот двух стран достиг почти $9 млрд. Однако Бразилия закупила российских товаров на $7,65 млрд, тогда как ее экспорт в Россию составил лишь $1,31 млрд, уточняется в статье.

"Мы продолжим усилия по диверсификации торговых отношений, увеличению объемов и стоимости торговли, уделяя особое внимание сокращению нашего дефицита в торговле с Россией", - подчеркнул посол Бразилии в беседе с газетой.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Лула да Силва. Его соперник Флавиу Болсонару не признал поражение. Он заявил, что намерен продолжить политическую борьбу из-за границы. По его мнению, решение властей продлить время голосования спровоцировало ряд нарушений.

Бразилия РФ Флавиу Болсонару Лулу да Силва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МИД Словакии поддержал назначение представителя ЕС на переговорах по Украине

 Глава МИД Словакии поддержал назначение представителя ЕС на переговорах по Украине

Трамп заверил, что не будет вмешиваться в ситуацию с Болсонару

 Трамп заверил, что не будет вмешиваться в ситуацию с Болсонару

Болсонару заявил, что считает себя избранным президентом Бразилии

 Болсонару заявил, что считает себя избранным президентом Бразилии

Ушаков заявил, что переговоры РФ-США-Украина пройдут точно после 4 ноября

Хуситы обстреляли ракетами аэропорт Адена в Йемене

Болсонару при перелете в США избегал бразильского воздушного пространства

 Болсонару при перелете в США избегал бразильского воздушного пространства

Что произошло за день: среда, 28 октября

Politico сообщает, что Канаде не предложат статус "ассоциированного члена" ЕC

 Politico сообщает, что Канаде не предложат статус "ассоциированного члена" ЕC

В странах ЕС недовольны звонком Стубба и Стёре Путину

EFE сообщило о прибытии Болсонару с семьей в Майами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12625 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3992 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 124 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов