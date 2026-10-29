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Европейские рынки акций не показали единой динамики в среду

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги среды разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали корпоративные отчетности.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,1% - до 644,14 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил также 0,1%, германский DAX и итальянский FTSE MIB - по 0,4%. Французский CAC 40 опустился на 0,18 пункта, испанский IBEX 35 - на 1,5%.

Рассчитываемый GfK индекс потребительского доверия к экономике Германии за ноябрь опустился до минимума за полгода и составил минус 30,8 пункта по сравнению с минус 30,6 пункта в этом месяце. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали падение до минус 30,9 пункта.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стала датская биотехнологическая Genmab (+29,1%), опубликовавшая положительные предварительные результаты третьей фазы клинического исследования ее экспериментального антитела, помогающего при лечении пациентов с карциномой головы и шеи.

Бумаги Stellantis подорожали на 15,4%. Автопроизводитель в июле-сентябре сократил чистый убыток в 10 раз, а его скорректированная операционная прибыль превысила ожидания экспертов.

Котировки германского Deutsche Bank выросли на 4%, французского производителя продуктов питания и напитков Danone - на 2,6% на сильных квартальных результатах.

Стоимость акций британского Standard Chartered повысилась на 2,4%. Доналоговая прибыль банка в прошлом квартале подскочила на 27%, тогда как эксперты прогнозировали подъем на 12%. Standard Chartered также улучшил годовой прогноз.

Капитализация Heineken увеличилась на 1,6%. Одна из крупнейших пивоваренных компаний мира нарастила квартальную выручку на 9,7%.

Бумаги BASF поднялись в цене на 1,4%. Чистая прибыль германской химической компании в третьем квартале сократилась на 10%, тогда как выручка выросла на 14% и превзошла ожидания.

Норвежская Equinor нарастила рыночную стоимость на 0,8%. Нефтегазовая компания завершила квартал с чистой прибылью против убытка годом ранее, увеличила добычу на 2% и улучшила прогноз производства в 2026 году.

Среди других представителей сектора котировки Eni выросли на 1,6%, BP Plc - на 1,2%, TotalEnergies - на 0,7%, Shell - на 0,5%.

Самое большое падение в сводном индексе показала германская промышленная группа Thyssenkrupp, потерявшая 16,9% капитализации на фоне вялого биржевого дебюта ее подразделения tk accelis.

Котировки нидерландской Adyen опустились на 13,4% после того, как оператор платежной платформы снизил прогноз рентабельности по EBITDA на текущий год до 50% с 52%.

Стоимость бумаг Logitech упала на 10,8%, хотя чистая прибыль швейцарского производителя компьютерной периферии за июль-сентябрь оказалась намного лучше ожиданий рынка.

Акции Santander подешевели на 5,6%, несмотря на то, что базовая чистая прибыль испанского банка в третьем квартале превысила прогноз экспертов.

GSK в третьем квартале увеличила выручку на 4% и подтвердила прогноз на 2026 год, однако рыночная стоимость британской фармацевтической компании уменьшилась на 4,8%.

Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, нарастил квартальную выручку сильнее оценок аналитиков, тем не менее его котировки снизились на 1,9%.

Бумаги UBS подешевели на 1,8%. Швейцарский банк в прошлом квартале увеличил чистую прибыль на 8,5%, что совпало с оценками аналитиков.

Капитализация производителя грузовиков Traton, входящего в группу Volkswagen, уменьшилась на 2%, несмотря на позитивную отчетность за девять месяцев 2026 года. Скорректированная операционная прибыль компании повысилась на 13%, а объем заказов - на 25%.

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