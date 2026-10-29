СМИ сообщают, что вероятные удары США по Ирану в ноябре могут продлиться несколько дней

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Новая серия интенсивных ударов, которая, возможно, будет нанесена США по Ирану, продлится в течение нескольких дней, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные дипломатические источники.

Вместе с тем, по словам дипломатов, ответные действия со стороны Ирана могут привести к более затяжному конфликту.

Источники издания подтвердили, что Вашингтон уже предупредил союзников на Ближнем Востоке о возможной операции после предстоящих в начале ноября промежуточных выборов в Конгресс США. Американские официальные лица также призвали союзников принять меры предосторожности в ожидании ответных ударов Ирана по энергетическим объектам и другой критически важной инфраструктуре.

Накануне газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники, уже сообщала, что Вашингтон уведомил ряд стран Персидского залива о подготовке к коротким, но интенсивным военным действиям против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

По информации источников издания, потенциальные цели включают иранскую энергетическую инфраструктуру, ядерные объекты, а также ракетные комплексы и беспилотники.