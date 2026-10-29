Пентагон перенаправил в ВВС запрос сенаторов по замедлению работы Starlink на Украине

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Генеральный инспектор Пентагона Платт Моринг отклонил запрос двухпартийной группы сенаторов о расследовании причин замедления работы системы Starlink на Украине, передает CNN.

Согласно публикации, Моринг в письме, датированном вторником, сообщил, что запрос сенаторов касаемо замедления системы и его последствий должен быть перенаправлен в ВВС и Космические силы США.

"Они более осведомлены для реагирования на вопросы, поднятые в вашем письме, и для координации ответов министерства на ваши вопросы", - подчеркнул Моринг.

Ранее в октябре группа из девяти сенаторов от обеих партий во главе с республиканцем Томом Тиллисом и демократом Джин Шахин направила письмо генеральному инспектору Пентагона с просьбой о "немедленном расследовании" сбоев в работе систем Starshield и коммерческой Starlink на Украине.

В свою очередь, представитель генерального инспектора Пентагона Молли Халперн сообщила телеканалу, что его офис "тщательно изучил запрос Конгресса и определил, что поднятые вопросы лучше переадресовать в министерство" непосредственно, а не в надзорный орган.

"Если появится новая информация, мы можем пересмотреть свое решение", - отметила она.

В пятницу президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава компании SpaceX Илон Маск снял ограничение скорости работы системы Starlink для украинских военных.

В субботу Маск заявил, что украинские военные нарушали условия использования системы Starlink, но теперь эта лазейка устранена.

"Украинские военные нарушили условия использования Starlink, задействовав его для наступательных ударов с применением беспилотников (...) На прошлой неделе эта лазейка была закрыта", - написал Маск в соцсети X.

При этом он дал понять, что система все еще может использоваться для оборонительных целей, и что это - единственная система связи, которую Россия, "по крайней мере, пока что", не может вывести из строя.