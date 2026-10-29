Поиск

Пентагон перенаправил в ВВС запрос сенаторов по замедлению работы Starlink на Украине

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Генеральный инспектор Пентагона Платт Моринг отклонил запрос двухпартийной группы сенаторов о расследовании причин замедления работы системы Starlink на Украине, передает CNN.

Согласно публикации, Моринг в письме, датированном вторником, сообщил, что запрос сенаторов касаемо замедления системы и его последствий должен быть перенаправлен в ВВС и Космические силы США.

"Они более осведомлены для реагирования на вопросы, поднятые в вашем письме, и для координации ответов министерства на ваши вопросы", - подчеркнул Моринг.

Ранее в октябре группа из девяти сенаторов от обеих партий во главе с республиканцем Томом Тиллисом и демократом Джин Шахин направила письмо генеральному инспектору Пентагона с просьбой о "немедленном расследовании" сбоев в работе систем Starshield и коммерческой Starlink на Украине.

В свою очередь, представитель генерального инспектора Пентагона Молли Халперн сообщила телеканалу, что его офис "тщательно изучил запрос Конгресса и определил, что поднятые вопросы лучше переадресовать в министерство" непосредственно, а не в надзорный орган.

"Если появится новая информация, мы можем пересмотреть свое решение", - отметила она.

В пятницу президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава компании SpaceX Илон Маск снял ограничение скорости работы системы Starlink для украинских военных.

В субботу Маск заявил, что украинские военные нарушали условия использования системы Starlink, но теперь эта лазейка устранена.

"Украинские военные нарушили условия использования Starlink, задействовав его для наступательных ударов с применением беспилотников (...) На прошлой неделе эта лазейка была закрыта", - написал Маск в соцсети X.

При этом он дал понять, что система все еще может использоваться для оборонительных целей, и что это - единственная система связи, которую Россия, "по крайней мере, пока что", не может вывести из строя.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 октября 2026 года Военная операция на Украине
SpaceX Дональд Трамп Илон Маск Пентагон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 29 октября

Хегсет уволил главного специалиста Пентагона по планированию Сильвию

 Хегсет уволил главного специалиста Пентагона по планированию Сильвию

Глава МИД Словакии поддержал назначение представителя ЕС на переговорах по Украине

 Глава МИД Словакии поддержал назначение представителя ЕС на переговорах по Украине

Трамп заверил, что не будет вмешиваться в ситуацию с Болсонару

 Трамп заверил, что не будет вмешиваться в ситуацию с Болсонару

Болсонару заявил, что считает себя избранным президентом Бразилии

 Болсонару заявил, что считает себя избранным президентом Бразилии

Ушаков заявил, что переговоры РФ-США-Украина пройдут точно после 4 ноября

Хуситы обстреляли ракетами аэропорт Адена в Йемене

Болсонару при перелете в США избегал бразильского воздушного пространства

 Болсонару при перелете в США избегал бразильского воздушного пространства

Что произошло за день: среда, 28 октября

Politico сообщает, что Канаде не предложат статус "ассоциированного члена" ЕC

 Politico сообщает, что Канаде не предложат статус "ассоциированного члена" ЕC
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12630 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3993 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 124 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов