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Четвертый межпарламентский форум государств Центральной Азии состоится в Душанбе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Четвертый межпарламентский форум государств Центральной Азии на тему "Единство во имя мира, безопасности и процветания в Центральной Азии" состоится в Душанбе под руководством председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхней палаты парламента) Таджикистана, мэра столицы Рустами Эмомали.

"Для участия в работе форума в Душанбе прибыли руководители парламентов Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, а также парламентская делегация Кыргызстана", - сообщили в верхней палате парламента Таджикистана.

Межпарламентский форум объединяет представителей законодательных органов пяти государств Центральной Азии - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Площадка предназначена для развития межпарламентского взаимодействия, укрепления добрососедских отношений и обсуждения актуальных вопросов регионального сотрудничества.

Первый форум состоялся в феврале 2023 года в казахстанском Туркестане, второй прошел в сентябре 2024 года в узбекской Хиве, третий - в сентябре 2025 года в Бишкеке.

На предыдущих встречах участники обсуждали вопросы торгово-экономического и социально-культурного сотрудничества, регионального развития, цифровизации и регулирования трудовой миграции. По итогам второго и третьего форумов были приняты Хивинская и Бишкекская декларации.

Душанбе Казахстан Таджикистан Туркменистан
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