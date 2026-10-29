КНДР запустила неизвестный снаряд в направлении Японского моря

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи днем в четверг сообщил о запуске Пхеньяном неизвестного снаряда в направлении Японского моря, передает "Ренхап".

"Северная Корея запустила неизвестный снаряд в направлении Японского моря", - говорится в сообщении.

Иных подробностей пока не приводится.

Информацию о потенциальном северокорейском пуске подтвердили в Минобороны Японии.

В ведомстве отметили, что изучают поступающую информацию, передает NHK.