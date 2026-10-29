Пожар произошел на крупном американском ядерном объекте

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в американской Национальной ядерной лаборатории Саванна-Ривер в штате Северная Каролина, сообщило Министерство энергетики США.

По заявлению официальных лиц, к настоящему времени пожар удалось потушить. Один человек пострадал. Следов радиоактивного загрязнения не обнаружено.

Пожар в лаборатории, расположенной на территории бывшего комплекса по производству компонентов ядерного оружия, привел к объявлению чрезвычайной ситуации. Из-за инцидента было перекрыто движение транспорта, а также ограничено авиационное и железнодорожное сообщение в этом районе.

В лаборатории проводятся эксперименты с ядерными материалами, а также осуществляется переработка радиоактивных веществ - в частности, функционирует установка по извлечению радиоизотопов из отработанного ядерного топлива.

Комплекс Саванна-Ривер - это обширная территория, где США в свое время производили материалы для ядерного оружия, прежде всего трития и плутония-239. Лаборатория расположена в северо-западной части комплекса, недалеко от его границы.