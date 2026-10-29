Глава Пентагона призвал АСЕАН разработать оборонное взаимодействие на фоне усиления Китая

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Военный министр США Пит Хегсет на встрече глав оборонных ведомств стран АСЕАН, проходящей в городе Себу на Филиппинах, призвал создать основу для военного сотрудничества, которая послужила бы противовесом Пекину, сообщает Пентагон.

Выступая на встрече, Хегсет отметил, что Вашингтон стремится укрепить своих партнеров в Юго-Восточной Азии, чтобы противостоять влиянию Пекина.

В преддверии 50-летия отношений между США и АСЕАН, которое будет отмечаться в следующем году, Хегсет предложил разработать "практический механизм, который станет ориентиром для нашего взаимодействия на ближайшие несколько лет". При этом он подчеркнул, что "это будут критически важные годы".

Хегсет также провел двусторонние переговоры с руководителями оборонных ведомств ряда стран Юго-Восточной Азии. По сообщению Пентагона, цель этих переговоров - "усиление потенциала сдерживания" и "расширение практики распределения бремени ответственности" в регионе. Ранее в этом году Хегсет высоко оценил усилия азиатских союзников по укреплению их оборонного потенциала.

В ходе переговоров с представителями оборонных ведомств стран Юго-Восточной Азии было достигнуто соглашение о запуске программы по модернизации системы управления и контроля в рамках альянса. Кроме того, США пообещали увеличить финансирование вооруженных сил Филиппин. Глава Пентагона также обсудил углубление сотрудничества с коллегами из Японии, Австралии и Индии.