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Киргизия готовится к авиационному аудиту США

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Киргизия начала подготовку к аудиту Федерального авиационного управления США (FAA), сообщает пресс-служба киргизского Агентства гражданской авиации.

В рамках Недели авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Астане директор государственного агентства гражданской авиации Киргизии Данияр Бостонов встретился с региональным представителем FAA Расселлом Райлом.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере гражданской авиации, техническое взаимодействие и обмен опытом. Отдельное внимание они уделили возможностям развития пассажирских и грузовых авиаперевозок между Киргизией и США.

На встрече также рассмотрели практические шаги для начала сотрудничества. В частности, речь шла о проведении технических консультаций, определении приоритетных направлений взаимодействия и подготовке меморандума о взаимопонимании.

Киргизия США
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