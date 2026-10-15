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Корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX в четверг успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), прямую трансляцию вело NASA.

Стыковка со станцией была осуществлена в 10:27 по времени Восточного побережья США (в 17:27 по Москве). Корабль автономно причалил к переднему стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента станции.

Он доставил на станцию около 2,3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Корабль также привез заключительную пару выдвижных солнечных панелей нового поколения IROSA, которые будут установлены на станции. Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения, необходимую для обеспечения критически важных операций МКС, в том числе ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, который планируется в конце 2030 года.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-35 был проведен во вторник, 13 октября, с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида.

Миссия CRS-35 проводится в рамках контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению орбитальной лаборатории.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 34 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время на борту орбитальной лаборатории продолжают работать семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров (командир станции), Анна Кикина и Сергей Тетерятников, астронавты NASA Анил Менон, Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик.

Cargo Dragon NASA SpaceX МКС
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