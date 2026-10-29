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Отсек модуля "Звезда" на МКС не будет законсервирован из-за утечки воздуха

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Переходный отсек модуля "Звезда" на российском сегменте Международной космической станции (МКС), в котором ранее были обнаружены утечки атмосферы, не будет законсервирован, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Нет, ерунда полная (...) Ничего мы не консервировали, работаем в том же режиме, который есть", - сказал Баканов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что "Роскосмос" и NASA договорились законсервировать переходный отсек модуля "Звезда" из-за непрекращающейся утечки воздуха, которую пытаются устранить с 2020 года.

В октябре 2020 космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.

5 июня в "Роскосмосе" заявили, что при проведении осмотра переходной камеры модуля "Звезда" российского сегмента МКС космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха. По данным госкорпорации, первое место было оперативно загерметизировано, космонавты приступили к работам по подготовке к герметизации второго места утечки. Позже пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс сообщила, что "Роскосмос" приостановил ремонт по устранению утечек воздуха на российском сегменте МКС для дополнительных измерений и анализа данных.

Звезда МКС Роскосмос
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