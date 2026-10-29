ЕС и Канада намерены строить "альянс ради будущего"

Глава Еврокомиссии не отказывается от идеи "ассоциированного членства" Канады в ЕС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила в четверг в Монреале о планах ЕС и Канады строить "альянс ради будущего", она также повторила свою инициативу "ассоциированного членства" Оттавы, несмотря на сомнения членов Евросоюза.

"В мире растущего соперничества суверенитет и независимость – это уже не просто свобода действовать в одиночку. Это способность действовать вместе. Именно поэтому мы построим альянс ради будущего, и мы начинаем с Канады. Вместе мы хотим создать общее пространство для экономического роста и процветания, устойчивости и экономической безопасности", - сказала глава ЕК, выступая перед канадской аудиторией на встрече, организованной Институтом К. Д. Хау (C.D. Howe Institute).

В качестве примера она отметила, что "связи с одним-единственным поставщиком, которые мы когда-то считали гарантиями стабильности, все чаще превращаются в инструменты давления".

"Подумайте об энергетике, полупроводниках или критически важном сырье. Когда торговля становится инструментом экономического давления, семьи платят цену – от полки супермаркета до стоимости нового автомобиля. Мы видим в реальном времени, как на наш суверенитет совершается нападение", - продолжила фон дер Ляйен.

По ее словам, есть выбор из двух решений.

"Действовать в одиночку (...), когда каждая страна или экономика сосредоточивается на наращивании собственных возможностей, в результате чего все чувствуют себя менее защищенными и более изолированными. Или мы можем выбрать более стратегический подход с доверенными партнерами, которые сталкиваются с теми же вызовами, но обладают разными активами для ответа", - пояснила председатель ЕК.

Вместе с тем, по ее мнению, ясно, что Канада и ЕС могут сделать больше вместе на двусторонней основе.

"Канада не может стать полноправным членом ЕС из-за географического положения, но мы оба хотим вывести наши отношения на максимально высокий уровень. Именно поэтому мы обсуждаем идею о том, чтобы Канада стала первым ассоциированным членом Европейского союза. Наша идея проста: это "ассоциация без присоединения". Но мы можем заменить присоединение "общей целью и видением". (...) Мы можем работать над всем, от ИИ и климата до энергетики или безопасности", - настаивала фон дер Ляйен на своей идее.

По итогам саммита должно быть принято совместное заявление.

Накануне Politico сообщило, что группа стран, в которую вошли Германия, Италия, Греция и Франция, возражала против упоминания статуса "ассоциированного члена" в совместном заявлении. Вместо этого, по информации издания, будут использованы более мягкие формулировки, предусматривающие "еще более тесное партнерство".