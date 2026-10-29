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Ипотечные ставки в США снизились вторую неделю подряд

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США снизились по итогам второй недели подряд.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 7,24% годовых по сравнению с 7,32% неделю назад, сообщается в пресс-релизе государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,17%.

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты в настоящее время предоставляются в среднем под 6,6% годовых против 6,68% неделей ранее и 5,41% на ту же дату 2025 года.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране, для первоклассных заемщиков с первоначальным взносом 20%. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой процентной ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries в течение последней недели слабо колеблется в районе 5% годовых.

США
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